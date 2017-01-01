Девелопер ТЦ Lencom отсудил 2 млн руб. у мэрии Перми

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Арбитражный суд Пермского края вчера, 6 ноября, рассмотрел иск девелопера ТЦ Lencom — ООО «ГеоИнвестСтрой» — к мэрии Перми о взыскании почти 49 млн руб. убытков и частично удовлетворил его. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, суд присудил девелоперу компенсацию намного меньше заявленной суммы — около 2 млн руб. «Поэтому мы будем оспаривать сумму компенсации. Радует, что суд нашёл нарушения со стороны мэрии»,— прокомментировали в компании решение суда.

ООО «ГеоИнвестСтрой», занимавшееся строительством ТЦ Lencom и близкое к пермскому бизнесмену Александру Флегинскому, в этом году обратилось в арбитраж края с иском к городскому департаменту градостроительства и архитектуры (ДГА) о взыскании убытков. Сумма иска составляет 44,3 млн руб. Позже сумма претензий увеличилась ещё на 4,5 млн руб.

Эта сумма сложилась за счёт того, что «ГеоИнвестСтрой» не мог распоряжаться помещениями ТЦ и сдавать их в аренду, так как департамент не вводил здание в эксплуатацию. При этом расчёты были сделаны на основании текущих ставок и действующих договоров аренды.

Общая площадь ТЦ Lencom — 4 тыс. кв. м. Сроительство восьмиэтажного здания завершилось ещё в 2016 году. Застройщик, ООО «Геоинвестстрой», длительное время не мог ввести объект в эксплуатацию и в августе 2017 года обратился в краевой арбитражный суд с иском к ДГА. Общество требовало признать незаконным отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания на ул. Пермской, 69 (Комсомольский проспект, 28а).