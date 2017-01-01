Начата служебная проверка деятельности Пермского геронтопсихиатрического центра

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В связи с наличием признаков неправомерных действий сотрудников ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» при расходовании денежных средств проживающих министерством социального развития совместно с администрацией учреждения инициирована служебная проверка. Об этом сообщают в министерстве.

Напомним, что, что должностные лица ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр», используя свои служебные полномочия, обманывая и злоупотребляя доверием граждан, проживающих в учреждении, создали схему по хищению пенсий постояльцев.

Прокурорской проверкой изучены более 120 личных дел граждан. Установлены факты подделки доверенностей на получение находящихся на сберегательных счетах в банках денежных средств постояльцев центра.

В дальнейшем по поддельным документам денежные средства получались третьими лицами под предлогом приобретения необходимых для инвалидов и престарелых граждан продуктов питания и средств гигиены.

От неправомерных действий пострадали в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

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