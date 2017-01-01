Суд удовлетворил ходатайство Александра Телепнёва об УДО

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Александр Телепнёв

Фото: Евгений Запискин

Сегодня, 7 ноября, Нытвенский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата Заксобрания Александра Телепнёва. Суд удовлетворил ходатайство, сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката бывшего депутата Леонида Кускова.

Постановление вступит в силу через 10 суток.

Летом 2018 года экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва и продюсера Сергея Ванкевича приговорили к двум годам колонии-поселения за драку с Андреем Ширманом (известным также как DJ Smash). Бывший депутат получил ещё два месяца за избиение 19-летнего студента Глеба Кулакова.

Сергея Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года. Пермский краевой суд смягчил приговор. Оставшиеся год и два месяца Сергею Ванкевичу заменили на ограничение свободы.