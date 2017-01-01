Бывший судебный пристав осуждён за взятку

Твитнуть Поделиться Поделиться

Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя ОСП по Кировскому району. Бывшего пристава обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 291.2 УК РФ (покушение на получение должностным лицом мелкой взятки), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что подсудимый, занимая указанную должность, используя в корыстных целях своё служебное положение, предложил женщине, в отношении которой возбуждено исполнительное производство, за 40 тыс. руб. отменить постановление о взыскании исполнительного сбора, освободив её от уплаты в федеральный бюджет более 150 тыс. руб.

Кроме этого, он предложил указанной должнице за взятку в 10 тыс. руб. окончить имеющееся исполнительное производство в отношении её родственника, а также снять запрет на регистрационные действия с имуществом, тем самым освободив его от взыскания налоговых платежей в бюджет в сумме более 33 тыс. руб.

Женщина обратилась в службу безопасности УФССП России по Пермскому краю и полицию.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к штрафу в размере 850 тыс. руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.