Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 8 ноября

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Испытание на прочность. Город приводят в порядок после первых ненастных дней ноября.

Эффект социальной коммуникации. В Перми завершился финальный этап городского конкурса «Педагогические стартапы».

Вектор совместных усилий. Депутаты Пермской городской думы рассказали о том, что город и край собираются сделать для улучшения жизни пермяков.

Общее дело. Как поменять внутридомовые сети по программе капремонта.

Бюджет с амбициозными целями. Проект бюджета Перми прошёл «нулевое» чтение.

Экологи: кто они? В пермских школах стартовала акция «Экология в лицах».

Мусор замедленного действия. Что не так с утилизацией медицинских отходов в Пермском крае.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Выбирай пермское! Три событийных проекта Пермского края стали лучшими в России.

Семикратные! Пермская «Звезда-2005» в седьмой раз завоевала Кубок России по футболу среди женских команд.

Узнать и применить. В конце октября во всех налоговых инспекциях края прошла всероссийская акция «День открытых дверей».

Афиша. Избранное. Куда пойти с 8 по 15 ноября. Предстоящая неделя будет очень музыкальной. Пермяков ждут многочисленные концерты и творческие встречи, посвящённые музыке.

Экскурсии в ноябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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