«Результаты выборов — это аванс» Региональное отделение «Единой России» Пермского края провело ежегодную конференцию

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 6 ноября, прошла конференция регионального отделения «Единой России». В работе конференции принял участие губернатор Пермского края, член Высшего совета «Единой России» Максим Решетников.

В своём докладе он остановился на итогах муниципальных выборов 2019 года. Глава региона напомнил, что выборы в представительные органы власти в этом году прошли в три этапа, что связано с объединительными процессами в территориях. Последний этап состоялся 27 октября, когда прошли выборы в Коми-Пермяцком округе, Гремячинском и Уинском округах.

Всего в ходе кампании 2019 года замещено 492 мандата, из которых кандидаты от «Единой России» получили 71%. Максим Решетников особо отметил высокую явку избирателей и хорошие результаты партии в Коми-Пермяцком округе, а также «запрос на изменения» в Очёре. Этот запрос выразился в том, что «Единая Россия» получила в этом году восемь мандатов из 15, тогда как на протяжении многих лет партия не имела большинства в местном представительном органе власти.

Также губернатор отметил, что в последние годы объём средств, направляемых в муниципалитеты, вырос в 2,5 раза. Удалось реализовать много долгожданных проектов дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Это стало возможным ещё и благодаря процессу объединения. Власть на местах, по словам губернатора, укрепилась и стала более эффективной. Вероятно, избиратели это заметили и отреагировали на выборах, в том числе и на эти позитивные изменения в территориях. В то же время Максим Решетников призвал усилить работу на всех уровнях власти. «Люди ждут от нас большего. Поэтому хорошие итоги выборов — это не «окончаловка». Это аванс, который нам дали избиратели и который нужно отрабатывать», — заявил глава Прикамья.

Губернатор добавил, что поддерживает сегодняшнее руководство региональной «Единой России», которое доказало результатами выборов, что партия пользуется поддержкой граждан, а руководители партии — эффективны. В свою очередь, партийные отделения на местах отмечают возросший интерес к делам в территориях со стороны губернатора Максима Решетникова и его реальную поддержку в важных проектах. Также представители местной власти подтверждают слова губернатора, что объединение муниципалитетов уже сегодня доказывает свою пользу.

Фото: Константин Долгановский

Михаил Михалев, заместитель председателя думы Кизеловского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»:

— Наша территория год назад прошла объединительный процесс. Сейчас у нас единая власть, один представительный орган. Уже сегодня можно сделать вывод, что объединение пошло на пользу. Объединены усилия в наведении порядка в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, идёт масштабная реконструкция водопроводной сети. Отремонтирован центральный стадион, идёт большая работа по благоустройству придомовых территорий, установке детских площадок. Во всех больших и малых проектах мы ощущаем поддержку губернатора и руководства регионального отделения партии.

Тесную связку в работе партии и исполнительной власти региона отмечают и депутаты краевого парламента.

Виктор Плюснин, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Партия «Единая Россия» и губернатор — единая команда. То, что мы сегодня делаем, — делаем совместно: фракция партии в Законодательном собрании, губернатор, правительство региона и власти на местах. Потому что задачи, которые перед нами стоят, — общие. И тот результат, который был показан на выборах, это подтверждает. Люди видят результаты этой совместной работы.

Тему минувшей выборной кампании продолжил в своём выступлении секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Он акцентировал внимание на крайне слабые результаты кандидатов от партии в Александровске. Лидер «единороссов» Прикамья связал это с тем, что действующие депутаты от партии, избранные совсем недавно, были слишком уверены в своих силах и практически не вели кампании, чем и воспользовались их конкуренты от других партий. «Такой брак в работе сопоставим с предательством», — категорично заявил Вячеслав Григорьев и добавил, что в отношении местных отделений партии в территориях, показавших низкие результаты выборов, будет проведена соответствующая работа. Помимо Александровска, слабые результаты были в Косинском муниципальном округе, а также на довыборах в Гремячинске, где партия уступила мандат самовыдвиженцу.

«На выборах 2019 года мы достигли хорошего результата. Чтобы удержать эту высокую планку, нам уже сегодня необходимо начинать подготовку к выборной кампании 2020 года. И прежде всего — нужно начинать подбор кандидатур уже на этапе предварительного голосования, которые смогут достойно представлять партию на муниципальном уровне», — сказал Вячеслав Григорьев. Он также добавил, что всё активнее в выборах участвуют молодые кандидаты. В частности, по итогам выборов 2019 года, 15% от мандатов, полученных кандидатами от партии, достались представителям «Молодой Гвардии Единой России».

В ходе конференции о предварительных итогах работы региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» рассказала заместитель руководителя приёмной Елена Савельева. О практиках реализации партийных проектов рассказал заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин. О работе совета сторонников партии — председатель регионального совета сторонников Ирек Хазиев.

В завершение конференции был избран обновлённый состав регионального политсовета партии. Напомним, по уставу партии состав политсовета подлежит ротации один раз в год на десять процентов от его состава. По личным заявлениям из состава политсовета выведены Михаил Борисов, Сергей Ветошкин, Юрий Востриков, Сергей Ибраев, Тамара Конопаткина. В обновлённый состав политсовета тайным голосованием были избраны глава Бардымского района Халиль Алапанов, председатель Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края Артём Дашковский, председатель Земского собрания Кишертского района Сергей Кузнецов, заместитель директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края Максим Пластеев, депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров, глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов. Отметим, Сергея Ветошкина избрали в состав региональной контрольно-ревизионной комиссии «ЕР».

Также обновлён президиум регионального политсовета: из его состава выведены Сергей Ветошкин и Владимир Шатров, а введены министр территориального развития Пермского края Александр Борисов и и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Наконец, были избраны пять делегатов от Прикамья на XIX съезд «Единой России», который пройдёт 23 ноября в Москве. Делегатами стали региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Дмитрий Аликин, директор Сызганской общеобразовательной школы-детского сада Суксунского городского округа Татьяна Есменеева, член местного политсовета партии Октябрьского городского округа Александр Житников, председатель Земского собрания Кунгурского района Сергей Крохалев, директор Ильинской межпоселенческой библиотеки Светлана Трапезникова.

Помимо делегатов, избранных по установленной норме представительства, делегатами съезда также являются член Высшего совета партии, губернатор края Максим Решетников и члены Генерального совета «Единой России»: сенатор от Пермского края Андрей Климов, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов, секретарь первичного отделения партии Сергей Бычин.