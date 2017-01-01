Новый проект «Сибур-Химпрома» может привлечь 10 млрд руб. инвестиций

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Новый проект АО «Сибур-Химпром» оценивается примерно в 10 млрд руб. Об этом на совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края рассказал директор по развитию, финансам и управлению эффективностью АО «Сибур-Химпром» Максим Дьяков.

По его словам, объём инвестиций только формируется в компании и окончательное решение по нему ещё не принято. Однако в компании уже на этом этапе решили заручиться поддержкой властей Пермского края. Эту поддержку в компании получили, было принято решение о присвоении этому проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта.



Речь идёт о новом проекте АО «Сибур-Химпром», который получил название «Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh катализатор с наращивание мощностей по 2-ЭГ». Проект позволит увеличить производственную цепочку АО «Сибур-Химпром», ещё больше углубить переработку сырья и получать из него больший объём продукции. Продукция нового производства будет востребована в автомобильной промышленности и других отраслях.



Ожидается, что в компании примут окончательное решение о старте инвестпроекта и объёму инвестиций к концу 2019 года. В 2020 году предполагается приступить к проектированию, а уже в 2023 году предполагается ввести проект в эксплуатацию.

Участок, на котором предполагается возводить новые объекты, уже выделяется АО «Сибур-Химпром» под один из прежних инвестпроектов компании, который ранее получил статус приоритетного. Однако поскольку, по расчётам компании, размер площадки позволяет разместить там ещё одно производство, в компании запросили поддержку по использованию этого участка земли для нового инвестпроекта компании.