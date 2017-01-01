«Мостоотряд №123» пытается взыскать с АО «Стройтрансгаз» 79,2 млн руб.

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Филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «Стройтрансгаз» о взыскании долга в размере 79,2 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 5 декабря, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, «Мостоотряд 123» являлся субподрядчиком строительства моста через реку Чусовую. Договор подряда он заключил с АО «Стройтрансгаз». Мост строится в рамках государственно-частного партнёрства. Уже одобрена проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовую со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб. Концессионером проекта отобрано ООО «Пермская концессионная компания».

Согласно открытым данным, стоимость строительства изначально составляла 15,2 млрд руб. Из этой суммы средства федерального бюджета составят более 9,5 млрд руб., 1,4 млрд руб. будет направлено из бюджета Прикамья, 3,1 млрд руб.— средства концессионера. Позднее договор с «Мостоотрядом 123» был прекращён, новым подрядчиком является компания «Мосты и тоннели».

Истец требует оплатить выполненные работы, тогда как ответчик оценил их только на 54 млн руб. Руководитель филиала ЗАО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» Юрий Истягин отказался комментировать изданию иск, однако отметил, что исков будет несколько.