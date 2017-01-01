Предприниматели предоставляли диспетчерские услуги таксистам-нелегалам

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Прокуратурой Большесосновского района проведена проверка исполнения индивидуальными предпринимателями, предоставляющими транспортные услуги перевозок легковыми такси, законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что предприниматели оказывают диспетчерские услуги лицам, не имеющим разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Предприниматели принимали заказы и передавали их таксистам-нелегалам.

При этом предпринимателями договоры перевозки пассажиров привлекаемыми к работе водителями не заключаются, безопасность клиентов не обеспечивается, предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств а также предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры водителей не проводятся.

По результатам проведённой проверки в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, которые находятся на рассмотрении.