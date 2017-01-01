На проекты ТОС и инициативного бюджетирования в 2020 году будет направлено 146,3 млн руб.

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Сегодня, 6 ноября, на заседании правительства Пермского края подвели итоги реализации проектов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления в регионе.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, реализация этих проектов очень важна, так как инициатива исходит от людей: группы жителей формируют свои потребности, проекты и вместе с муниципалитетами подают заявки на конкурс.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В текущем году, по итогам прошлогоднего отбора, реализуется 187 проектов, из них 57 — в рамках работы территориального общественного самоуправления, и 130 — в рамках инициативного бюджетирования.

При этом глава региона подчеркнул, что финансирование на реализацию проектов инициативного бюджетирования ежегодно увеличивается: если в 2018 году было направлено порядка 103 млн руб., то в 2019-м — 137 млн руб.

По данным министерства территориального развития Пермского края, на данный момент подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования; на 2020 год, как и говорилось ранее, проекты ТОС с этого года соревнуются в отдельной группе в рамках конкурса инициативного бюджетирования. В министерство территориального развития от муниципалитетов поступило 475 заявок. Победителями признаны 132 проекта. Всего на проекты ТОС и инициативного бюджетирования в 2020 году будет направлено 146,3 млн руб., что почти на 9 млн больше, чем в текущем году.

«Конкурс остаётся востребованным среди жителей, проекты стали крупнее. Средняя стоимость проекта — 1 млн 110 тыс. руб. Это почти на 30% больше, чем в предыдущие годы», — отметил заместитель председателя правительства Пермского края — министр территориального развития Александр Борисов.

По его словам, жители по-прежнему чаще всего подают заявки на ремонт системы водоснабжения, благоустройство территорий, а также, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты, направленные на ремонт и благоустройство памятников.

Кроме того, Александр Борисов отметил, что ежегодно министерство территориального развития организует обучение жителей проектной деятельности — как заявиться на конкурс, оформить свою идею, подтвердить её актуальность. На территории Пермского края было проведено 63 семинара. Кроме того, в этом году работает «горячая линия» (до 30 ноября включительно), по которой каждый желающий может позвонить специалисту и задать интересующие вопросы по инициативному бюджетированию. В следующем году эта практика будет продолжена.

Информация об итогах конкурса по инициативному бюджетированию будет опубликована на сайте министерства территориального развития и на портале «Управляем вместе». Как отметил Александр Борисов, жители смогут ознакомиться с ними и проанализировать причины, почему проект не стал победителем, исправить документацию и заявиться на конкурс в следующем году.

По итогам совещания губернатор Максим Решетников обратил внимание, что на «Управляем вместе» необходимо публиковать не только результаты конкурса, но и ход реализации проектов: «Надо, чтобы были нормальные фотографии, материалы, сметы, чтобы у людей не было вопросов, почему столько и почему так, чтобы всё было максимально открыто».