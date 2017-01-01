Новый сезон Пермской арт-резиденции откроют две выставки

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После обновления залов Пермская арт-резиденция приглашает гостей на открытие сезона. 7 ноября будут представлены сразу две выставки работ известных пермских театральных художников Александра Казначеева и Юрия Жаркова, напоминают в краевом минкульте.

Экспозиция объединит в одном пространстве двух художников с разной индивидуальностью и неповторимым почерком. Экспозиции представят не только живопись и графику, но и иллюстрации к книгам и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву.

Выставка «Действующие лица: живопись, графика» Александра Казначеева представит театральные эскизы, книжные иллюстрации, фантазии на театральные темы, выполненные художником в период с 1977 по 2019 год. По словам автора, в самом названии кроется двоякий смысл. С одной стороны, живопись и графика — и есть действующие лица театра, с другой, действующие лица — это персонажи представленных работ, разыгрывающих некое действие в рамках самой картины. Это некий полифонический театр. Он музыкальный, драматический и кукольный одновременно.

Выставка «Разное, резное» Юрия Жаркова объединит живопись, театральные эскизы, деревянную скульптуру. Юрий Викторович всю жизнь прослужил в театре: сначала — в качестве актёра, потом — художника. Часть экспозиции выставки составят театральные работы: это эскизы декораций и костюмов к спектаклям, реализованных художником в Пермском ТЮЗе и других театрах страны. Другую же часть — творческие работы, сделанные в деревне из натуральных природных материалов: резные работы из старых досок, оставшихся после разбора старого дома в деревне 1936 года постройки, и обычных дров для растопки печи. В деревянных плашках и сухих поленьях художник увидел образы святых деревни Сюзьва, которые, по словам художника, он только чуть-чуть проявил. Взгляд сквозь призму театра на простые бытовые объекты помогает художнику видеть необычное в обычном.

Выставка проходит в рамках Года театра в России. Открытие состоится 7 ноября в 18:00 в Пермской арт-резиденции (улица Монастырская, 95а). Проект будет работать до 1 декабря.

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