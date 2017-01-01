В Прикамье 688 молодых семей получат перерасчет выплаты на улучшение жилищных условий Правительство края изменило порядок реализации региональной программы по обеспечению жильем молодых семей

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 6 ноября, правительство Пермского края внесло изменения в порядок реализации региональной программы «Молодая семья». В отличие от федеральной выплаты, размер региональной выплаты составляет 10% от средней стоимости жилья, а возраст супругов или одного родителя неполной семьи может достигать 35 лет.

Губернатор Максим Решетников заявил, что анализ реализации региональной программы «Молодая семья» показал, что в некоторых муниципалитетах стоимости выдаваемого сертификата на покупку хорошего жилья или на переезд семьи из деревни в районный центр просто не хватает. Дело в том, что сегодня стоимость сертификата зависит от места проживания семьи-участника, так как при расчёте применяется стоимость 1 кв.м. жилья по муниципальному образованию. При этом разрыв стоимости 1 кв .м по муниципальным образованиям края составляет более 25 тыс. руб. Например, в Перми стоимость 1 кв.м. жилья по программе «Молодая семья» установлена в размере 43 тыс 234 руб., а в Гремячинском городском округе — всего в размере 17 тыс 793 руб.

Краевое правительство предложило изменить способ расчета стоимости сертификата по региональной программе «Молодая семья»: для расчета социальной выплаты также будет применяться стоимость 1 кв.м. по территории, но она не будет ниже средней арифметической. Сегодня средняя арифметическая стоимость 1 кв.м. жилья в крае равна 31 тыс 137 руб.

Действие нормы распространят и на сертификаты, выданные с 1 января 2019 года. В результате 688 молодых семей получат перерасчёт выплаты.

Молодым семьям, которые уже реализовали сертификат, вернут разницу между старой и новой стоимостью сертификата с помощью единовременной денежной выплаты. Выплата будет произведена на лицевой счет одного из родителей. Для этого нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, и приложить реквизиты счета для зачисления. Все выплаты планируется зачислить в течение первого квартала 2020 года.

Семьи, которым только предстоит получить сертификаты, получат выплату уже по новой стоимости кв. м.

Для молодых семей-участниц программы открыта горячая линия по телефону 8 (342) 240 46 89.