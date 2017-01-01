В Прикамье 688 молодых семей получат перерасчет выплаты на улучшение жилищных условий

Правительство края изменило порядок реализации региональной программы по обеспечению жильем молодых семей


Наталья Тимофеева журналист
Поделиться
Заседание правительства ПК
Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 6 ноября, правительство Пермского края внесло изменения в порядок реализации региональной программы «Молодая семья». В отличие от федеральной выплаты, размер региональной выплаты составляет 10% от средней стоимости жилья, а возраст супругов или одного родителя неполной семьи может достигать 35 лет.

Губернатор Максим Решетников заявил, что анализ реализации региональной программы «Молодая семья» показал, что в некоторых муниципалитетах стоимости выдаваемого сертификата на покупку хорошего жилья или на переезд семьи из деревни в районный центр просто не хватает. Дело в том, что сегодня стоимость сертификата зависит от места проживания семьи-участника, так как при расчёте применяется стоимость 1 кв.м. жилья по муниципальному образованию. При этом разрыв стоимости 1 кв .м по муниципальным образованиям края составляет более 25 тыс. руб. Например, в Перми стоимость 1 кв.м. жилья по программе «Молодая семья» установлена в размере 43 тыс 234 руб., а в Гремячинском городском округе — всего в размере 17 тыс 793 руб.

Краевое правительство предложило изменить способ расчета стоимости сертификата по региональной программе «Молодая семья»: для расчета социальной выплаты также будет применяться стоимость 1 кв.м. по территории, но она не будет ниже средней арифметической. Сегодня средняя арифметическая стоимость 1 кв.м. жилья в крае равна 31 тыс 137 руб.

Действие нормы распространят и на сертификаты, выданные с 1 января 2019 года. В результате 688 молодых семей получат перерасчёт выплаты.

Молодым семьям, которые уже реализовали сертификат, вернут разницу между старой и новой стоимостью сертификата с помощью единовременной денежной выплаты. Выплата будет произведена на лицевой счет одного из родителей. Для этого нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, и приложить реквизиты счета для зачисления. Все выплаты планируется зачислить в течение первого квартала 2020 года.

Семьи, которым только предстоит получить сертификаты, получат выплату уже по новой стоимости кв. м.

Для молодых семей-участниц программы открыта горячая линия по телефону 8 (342) 240 46 89.

Поделиться

Быстрый поиск

молодая семья правительство Пермского края общество выплаты