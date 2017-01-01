Приставы закрыли опасную для постояльцев гостиницу в Перми
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Судебные приставы во исполнение решения суда временно закрыли гостиницу «Папиллон». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.
В ходе проверки, проведённой сотрудниками прокуратуры и МЧС, было установлено, что гостиница эксплуатировалась с нарушениями требований антитеррористического законодательства и пожарной безопасности, что угрожало жизни и здоровью людей.
Исполнительный документ, выданный Мотовилихинским районным судом, подлежит немедленному исполнению. Объект опечатан до устранения выявленных нарушений.
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