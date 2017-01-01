В Перми в октябре родилось более тысячи детей



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Городское управление ЗАГС подвело итоги за октябрь. В Перми по-прежнему рождается больше мальчиков, рекордсменом по двойням стал Свердловский район, а пермяки стали чаще менять имена и фамилии, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Как сообщили в управлении записи актов гражданского состояния администрации Перми, в октябре родилось 1154 ребёнка, из них мальчиков — 593, девочек — 561.

В октябре зарегистрировано такое же количество двоен, что и в аналогичном периоде 2018 года, — 15. В Свердловском районе города родилось пять двоен, в Индустриальном районе — три, в Дзержинском, Ленинском и Мотовилихинском районах — по две, в Кировском — одна двойня.

В октябре в Перми заключили брак 611 пар. Также в октябре на 48,6% увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Было составлено 74 записи актов о перемене имени. За аналогичный период 2018 года — всего 38.

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