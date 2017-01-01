В Перми на 98 тротуарах и остановках выявлен гололёд

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Сотрудники городской административно-технической инспекции за сутки проверили 170 объектов, на 98 из них обнаружен гололёд на тротуарах и остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Кроме того, инспекторы при обходе территорий и выявлении нарушений направляют уведомления управляющим организациям, которые обслуживают придомовые территория. Если нарушения не будут устранены в срок, коммунальщикам грозят административные штрафы.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности и поручил подрядчикам уделить особое внимание тротуарам, проезжей части, дворам и крышам.