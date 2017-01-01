Новая школа в Красновишерске откроется до конца этого года

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Инспекция Госстройнадзора Пермского края выдала заключение о соответствии новой общеобразовательной школы №1 в Красновишерске всем строительным требованиям. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В новой школе 22 учебных класса, рассчитанных на 675 детей, кабинет технологии и труда, актовый зал и два спортивных зала, кроме того, в здании установлен специальный лифт для маломобильных учеников.

Планируется, что ученики смогут пойти в новую школу уже до конца этого года.

Отмечается, что школа могла бы открыться раньше, если бы муниципальные власти тщательно следили за строительством объекта и устранением замечаний.

Твитнуть Поделиться Поделиться