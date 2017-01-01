Моторвагонное депо Пермь-2 наказали за нарушение в сфере обращения с отходами

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Пермская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила, что несмотря на требования федерального законодательства, отходы, которые образуются в результате деятельности моторвагонного депо Пермь-2, не утилизировались, а захоронялись на промышленных полигонах. Об этом говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

В результате, должностное лицо, допустившее данные нарушения, привлечено к административной ответственности в виде штрафов по двум статьям: за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, а также за неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.