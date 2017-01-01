«Промхимпермь» получила предупреждение за нарушения экологического законодательства

Твитнуть Поделиться Поделиться

Проверка Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой показала, что организация незаконно осуществляла производство химического продукта, которое относится к производственным площадкам I категории. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Однако, согласно реестру объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предприятие отнесено к III категории. Кроме того, в «Промхимперми» не установлена санитарно-защитная зона вокруг промышленной площадки.

В итоге директору организации внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, а три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «Промхимпермь» и его должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления, а также за сокрытие, умышленное искажение информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края вина организации и должностных лиц установлена, назначено наказание в виде предупреждения.