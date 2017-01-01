УК, оставившая без тепла несколько домов, выплатит штраф 100 тыс. рублей

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В ходе проверки прокуратурой Орджоникидзевского района Перми ООО «Лидерство» было выявлено, что организация не осуществила необходимые мероприятия для подготовки домов к отопительному сезону, а также допускала бездействие по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурором района в адрес руководителя ООО «Лидерство» внесено два представления об устранении нарушения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но ООО «Лидерство» не исполнило требования прокурора в установленный срок, поэтому в отношении организации возбуждены два дела об административных правонарушениях.

Суд назначил организации ООО «Лидерство» наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс рублей за каждое правонарушение. По результатам надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой Орджоникидзевского района, многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Лидерство», обеспечены подачей теплоносителя.