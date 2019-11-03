В Пермском ТЮЗе прошла первая премьера сезона

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Фото: Евгений Тернавский

Пьеса Роберта Коаля в двух действиях «Гуд бай, Берлин» (12+) по роману Вольфганга Херрндорфа открыла 55-ый сезон в ТЮЗе 2 и 3 ноября, сообщают в пресс-службе театра.

Главный герой романа немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа «Чик. Гуд бай, Берлин!» — 14-летний Майк Клингенберг, который считает себя скучным неудачником. Но все меняется, когда в класс приходит новенький Андрей Чикачов по прозвищу Чик, который доказывает Майку, что он отнюдь не тот, кем себя считает, и приглашает отправиться в путешествие за пределы Берлина.

Для Константина Яковлева, главного режиссера Алтайского государственного музыкального театра, постановка «Гуд бай, Берлин» — это первое сотрудничество с пермским ТЮЗом. Спектакль получился масштабным, в нем занята большая часть труппы — около 20 артистов.

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