Сегодня жители Закамска из-за аварии останутся без воды
Как сообщает «НОВОГОР-Прикамье», 5 ноября с 20:00 будет произведено отключение участка водовода в микрорайонах Закамск и Новый Крым для устранения аварийной ситуации на ул. Маршала Рыбалко, 103.
Когда будет возобновлена подача воды — неизвестно. Для жителей будет организован подвоз воды.
Так, водоснабжение будет отключено по адресам:
ул. 4 Пятилетки, 2, 2а
ул. Автозаводская, 105, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37, 39, 3а, 3в, 3г, 3е, 3и, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 6, 80, 82
ул. Александра Невского, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 8
ул. Ардатовская, 2а, 36, 38, 40
ул. Астраханская, 3, 4, 5, 6, 8
Бетонный пер., 2, 3, 5
ул. Богдана Хмельницкого, 1, 11, 11/2, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 39, 40, 42, 5, 52, 52а, 54, 56, 57, 58, 58б, 59, 65, 67, 7, 80, 82, 9
ул. Буровая 2-Я, 13
ул. Воронежская, 17а, 19, 20, 22, 24, 3, 41, 8
ул. Гальперина, 1, 11, 12, 14, 17, 17б, 2, 20, 29, 3, 4, 6, 7б, 8
ул. Генерала Панфилова, 10, 11а, 12, 13а, 14, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20, 4а, 6/1, 6а, 8, 8а, 8б, 9
ул. Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9
ул. Дубовская, 11, 12, 12а
ул. Закамская, 15, 15а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 2а, 2б, 2в, 3, 31, 32, 35, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 38, 39, 3а, 40, 41, 41а, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 83, 85, 9а
ул. Кировоградская, 10, 106, 11, 110, 112, 12, 122, 13, 14, 15, 16, 17, 171, 19, 21, 26, 3, 31, 32, 33, 34, 37а, 38, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 71/1, 72, 73, 73а, 75, 8, 9
ул. Ласьвинская, 1, 10, 106, 11, 110, 12, 14, 18, 19, 21, 21а, 22, 24, 30а, 32, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 8, 80, 88, 98
ул. Липатова, 10, 11, 13, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 32, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9
ул. Лужская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9
ул. Магистральная, 10, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104/1, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 1а, 1б, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 88, 89, 94, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а
ул. Маршала Рыбалко, 100, 101, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 105в, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113, 117, 117/1, 119, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29а, 2а, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 47, 49, 5а, 6, 74, 76, 78, 78а, 7а, 8, 80, 81, 82, 84, 84а, 85, 85б, 86, 87, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 97б, 99, 99в, 9а
ул. Мензелинская, 12, 14, 15, 16, 7, 9
ул. Миргородская, 14
ул. Нижнекамская, 25а
ул. Новоржевская, 1, 11, 13, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 7, 9
ул. Оборонщиков, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ул. Онежская, 29, 5, 7, 8
ул. Охотников, 10, 11, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 25, 27, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 7а, 8
ул. Пензенская, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 69, 75
ул. Петрозаводская, 10, 15, 17, 8
ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46
ул. Полтавская, 1, 10, 2, 33, 3а, 5, 7, 8, 9
ул. Правобережная, 12
ул. Рощинская, 4, 6, 8
ул. Саянская, 3, 5, 7, 9
ул. Сивашская, 14, 15, 15а, 6, 7, 9
ул. Сысольская, 1, 10, 10/3, 10/4, 11, 11а, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9
ул. Торговая, 10, 11, 12, 14, 20, 5, 8, 8а
ул. Уржумская, 2, 4, 5
ул. Фадеева, 10, 13, 13а, 14, 15, 6, 7, 8
ул. Федосеева, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 7, 9
ул. Хвойная, 12, 14, 16, 3, 3а
ул. Химградская, 1, 11, 19, 21, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 5, 51, 7, 9
ул. Худанина, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 7, 8
ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 29, 3, 31, 31а
ул. Чистопольская, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 5, 6, 7, 8, 9
ул. Шишкина, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9
ул. Щигровская, 10, 18а, 4, 4а
ул. Ядринская, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Ялтинская, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 7, 9
ул. Ямпольская, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 5, 7, 8, 9
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