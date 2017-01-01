Сегодня жители Закамска из-за аварии останутся без воды

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Фото: Yandex.ru

Как сообщает «НОВОГОР-Прикамье», 5 ноября с 20:00 будет произведено отключение участка водовода в микрорайонах Закамск и Новый Крым для устранения аварийной ситуации на ул. Маршала Рыбалко, 103.

Когда будет возобновлена подача воды — неизвестно. Для жителей будет организован подвоз воды.

Так, водоснабжение будет отключено по адресам:

ул. 4 Пятилетки, 2, 2а

ул. Автозаводская, 105, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37, 39, 3а, 3в, 3г, 3е, 3и, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 6, 80, 82

ул. Александра Невского, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 8

ул. Ардатовская, 2а, 36, 38, 40

ул. Астраханская, 3, 4, 5, 6, 8

Бетонный пер., 2, 3, 5

ул. Богдана Хмельницкого, 1, 11, 11/2, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 39, 40, 42, 5, 52, 52а, 54, 56, 57, 58, 58б, 59, 65, 67, 7, 80, 82, 9

ул. Буровая 2-Я, 13

ул. Воронежская, 17а, 19, 20, 22, 24, 3, 41, 8

ул. Гальперина, 1, 11, 12, 14, 17, 17б, 2, 20, 29, 3, 4, 6, 7б, 8

ул. Генерала Панфилова, 10, 11а, 12, 13а, 14, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20, 4а, 6/1, 6а, 8, 8а, 8б, 9

ул. Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9

ул. Дубовская, 11, 12, 12а

ул. Закамская, 15, 15а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 2а, 2б, 2в, 3, 31, 32, 35, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 38, 39, 3а, 40, 41, 41а, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 83, 85, 9а

ул. Кировоградская, 10, 106, 11, 110, 112, 12, 122, 13, 14, 15, 16, 17, 171, 19, 21, 26, 3, 31, 32, 33, 34, 37а, 38, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 71/1, 72, 73, 73а, 75, 8, 9

ул. Ласьвинская, 1, 10, 106, 11, 110, 12, 14, 18, 19, 21, 21а, 22, 24, 30а, 32, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 8, 80, 88, 98

ул. Липатова, 10, 11, 13, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 32, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9

ул. Лужская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9

ул. Магистральная, 10, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104/1, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 1а, 1б, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 88, 89, 94, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а

ул. Маршала Рыбалко, 100, 101, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 105в, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113, 117, 117/1, 119, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29а, 2а, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 47, 49, 5а, 6, 74, 76, 78, 78а, 7а, 8, 80, 81, 82, 84, 84а, 85, 85б, 86, 87, 89, 89а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 97б, 99, 99в, 9а

ул. Мензелинская, 12, 14, 15, 16, 7, 9

ул. Миргородская, 14

ул. Нижнекамская, 25а

ул. Новоржевская, 1, 11, 13, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 7, 9

ул. Оборонщиков, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ул. Онежская, 29, 5, 7, 8

ул. Охотников, 10, 11, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 25, 27, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 7а, 8

ул. Пензенская, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 69, 75

ул. Петрозаводская, 10, 15, 17, 8

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46

ул. Полтавская, 1, 10, 2, 33, 3а, 5, 7, 8, 9

ул. Правобережная, 12

ул. Рощинская, 4, 6, 8

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9

ул. Сивашская, 14, 15, 15а, 6, 7, 9

ул. Сысольская, 1, 10, 10/3, 10/4, 11, 11а, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9

ул. Торговая, 10, 11, 12, 14, 20, 5, 8, 8а

ул. Уржумская, 2, 4, 5

ул. Фадеева, 10, 13, 13а, 14, 15, 6, 7, 8

ул. Федосеева, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 7, 9

ул. Хвойная, 12, 14, 16, 3, 3а

ул. Химградская, 1, 11, 19, 21, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 5, 51, 7, 9

ул. Худанина, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 3, 5, 7, 8

ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 29, 3, 31, 31а

ул. Чистопольская, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 5, 6, 7, 8, 9

ул. Шишкина, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9

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ул. Ялтинская, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 7, 9

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