Пермская служба помощи тяжелобольным детям признана лучшей в России

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Фото предоставлено форумом «Сообщество

Служба качества жизни фонда «Дедморозим» и агентства «Сами» стала лауреатом в номинации «Социальная помощь. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан» на конкурсе Общественной палаты РФ. Сообщает пресс-служба фонда «Дедморозим».

В этом году 2 тыс. 600 экспертов — члены Общественной палаты РФ и Общественных палат субъектов РФ — выбрали из 1 тыс. 699 заявок 14 лучших, по их мнению, проектов со всей страны.

Финалистам конкурса от Общественной палаты РФ выдан диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей на развитие проекта.

Мария Баженова, координатор проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим»:

— Настоящее чудо, что выездная паллиативная служба в Прикамье появилась и продолжает развиваться в государственно-частном партнёрстве. Есть регионы, где такие службы работают на базе некоммерческих организаций и только за счёт благотворительных средств, где-то есть только государственные паллиативные службы. Служба качества жизни Пермского края в этом смысле может стать классным примером и для других регионов.

Напомним, Служба качества жизни работает с 2017 года на базе агентства социальных услуг «Сами» при поддержке фонда «Дедморозим», министерства здравоохранения и губернатора Пермского края. Она стала первой выездной паллиативной службой в Прикамье, которая на регулярной основе помогает детям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями на дому.