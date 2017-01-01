Из-за непогоды в Перми введен режим повышенной готовности

Твитнуть Поделиться Поделиться

Из-за неблагоприятных погодных условий, постоянных перепадов температуры, мокрого снега и ледяного дождя мэр Перми Дмитрий Самойлов ввел режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр поручил городским службам уделить особое внимание тротуарам, поскольку именно они представляют наибольшую опасность в непростых погодных условиях. Кроме того, до УК и ТСЖ доведено сведение следить за очисткой дворов от снега и наледи, а также за состоянием кровель.

Ситуация во дворах пока складывается не лучшим образом, поскольку не все управляющие организации предоставляют актуальные данные о количестве снегоуборочной техники и противогололедных материалов, отмечают власти города. Департаменту ЖКХ и администрациям районов Перми поручено вести мониторинг работы управляющих организаций, проводить внеплановые проверки состояния дворов в утренние часы для принятия мер.