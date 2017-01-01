Юрий Стоянов и ансамбль «Мадригал» представят литературно-музыкальную композицию по роману Сервантеса



Твитнуть Поделиться Поделиться

Поклонников титана испанской литературы Мигеля Сервантеса и великолепного актёра, народного артиста России Юрия Стоянова ждёт уникальная встреча с литературно-музыкальной композицией по книге «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (12+). За музыкальные иллюстрации премьеры в Пермской филармонии отвечает ансамбль старинной музыки «Мадригал» Московской филармонии.

Фото: Пермская краевая филармония

Это одна из лучших книг в истории человечества. Написал её Мигель де Сервантес Сааведра, который жил в 1547—1616 годах в Испании. Полное название книги — «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», но чаще всего называют просто «Дон Кихот».

Произведение задумывалось Сервантесом как пародия на рыцарские романы, в итоге получился шедевр, который был переведён на все европейские языки. По количеству переизданий «Дон Кихот» стоит на втором месте после Библии. А в 2002 году решением Норвежского комитета по Нобелевской премии «Дон Кихот» признан «книгой всех времён и народов». Позади остались Гомер и Шекспир.

Книга «Дон Кихот» повествует о приключениях одноимённого героя. Рыцарь Печального Образа вошёл в жизнь людей, чтобы надолго стать олицетворением благородства. Читая книгу, мы странствуем вместе с рыцарем Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо по просторам Ламанчи, плачем и смеёмся, негодуем и грустим, думаем о вечном и, конечно, меняемся сами. Наверное, для этого и задумывался «Дон Кихот» — изменить к лучшему мир людей, в нём живущих.

Народный артист России Юрий Стоянов и Аасамбль старинной музыки «Мадригал» Московской филармонии представят литературно-музыкальную композицию по знаменитому роману Сервантеса в переводе Елизаветы Дмитриевой.

Юрий Стоянов — актёр театра, кино и телевидения, обладатель национальной кинонаграды России «Золотой орёл», кавалер ордена Почёта. 500 выпусков юмористической программы «Городок» принесли артисту всенародную любовь и четыре телевизионные премии «ТЭФИ». У Юрия Стоянова свыше 50 ролей в кино. С 2010 года сотрудничает с Московской филармонией, принимая участие в литературно-музыкальных программах.

В прочтении любимого артиста миллионов российских зрителей Дон Кихот предстаёт озорным, непосредственным чудаком, жаждущим приключений.

Фото: Пермская краевая филармония

Иллюстрацией рассказа о рыцаре станет музыка старых мастеров, исполненная на уникальных инструментах из коллекции ансамбля «Мадригал». «Мадригал» — старейший коллектив Московской филармонии, один из самых авторитетных отечественных ансамблей старинной музыки. Художественный руководитель ансамбля — заслуженный артист России Александр Суетин. За 54 года существования коллектива им собран уникальный репертуар, в котором представлена музыка Средневековья, Возрождения и раннего Барокко.

Старинную музыку озвучат голоса солистов-вокалистов ансамбля «Мадригал» и входящие в его состав инструменты: скрипка, гобой, барочная гитара, ударные, укулеле, виола да гамба, цимбалы, траверс-флейта, блокфлейта, крумхорн, барочный тромбон, перкуссия.

По сообщению пресс-службы филармонии

На правах рекламы