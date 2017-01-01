По цене аренды однокомнатных квартир Пермь оказалась на 36-м месте

Твитнуть Поделиться Поделиться

По средней месячной стоимости аренды однокомнатных квартир Пермь расположилась на 36-м месте среди 75 городов России. Таковы данные аналитиков портала о недвижимости domofond.ru.

Средняя стоимость аренды «однушки» в Перми составила 12,6 тыс. руб. Самая дорогая аренда — традиционно в Москве — 36,4 тыс. руб. Второе место заняли подмосковные Химки — 27,7 тыс. руб. На третьем месте — Санкт-Петербург (24,5). Отметим, что в ТОП-10 вошли три подмосковных города (помимо Химок это Балашиха и Подольск).



Среди городов-миллионников Пермь уступила Екатеринбургу (18,1), Казани (17), Новосибирску, (15,8), Уфе (14,6), Ростову (14,5), Краснодару (14,5), Нижнему Новгороду (14,4), Самаре (14,3), Красноярску (13,6).

Самая дешёвая аренда — в Стерлитамаке (8,1) и Волжском (7,9). В среднем по стране аренда составила 16 тыс. руб.

При этом только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наём «однушки» обходится менее чем в 10 тыс. руб.