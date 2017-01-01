Блогеры Илья Варламов и Сергей Мезенцев анонсировали поездку в Пермь

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Известный блогер-урбанист Илья Варламов и блогер-журналист Сергей Мезенцев (экс «Реутов-тв») анонсировали поездку в Пермь 4 ноября.

«Мы с Варламовым вылетаем в Пермь, чтобы осуществить совместный дабл пенетрейшн своим ютуб-шоу на улицы города. Это эксперимент. Илья будет смотреть, как устроены улицы, я — как устроены люди. Но, скорее всего, оба огребём. Нарекаю наш дуэт знаменитым пермским блюдом «Посикунчики», — написал в своём instagram-аккаунте Сергей Мезенцев.

Отметим, что на youtube-канал Варламова подписано 1,19 млн человек, а на канал Мезенцева — 170 тыс. человек.

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