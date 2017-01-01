В ГУФСИН по Пермскому краю завершилась инспекторская проверка

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В ходе плановой инспекции была дана оценка оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

Кроме того была дана оценка состоянию воспитательной и психологической работы с осужденными, организации охраны и конвоирования спецконтенгента, оказания медицинской помощи, коммунально-бытового обеспечения, производственной деятельности, работы с личным составом и другим направлениям.

В рамках инспектирования сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю сдали зачеты по служебно-боевой подготовке, а также на базе Пермского института ФСИН России состоялся строевой смотр сотрудников Главного управления, где был провен внешний вид, наличие форменного обмундирования, специальных жетонов, соответствие служебных удостоверений званию и должности сотрудников.