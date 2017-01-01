В интернет-магазине «МегаФона» в полтора раза вырос спрос на наушники и гарнитуры

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Жители Пермского края предпочитают не говорить, а слушать. К такому выводу пришли мобильные эксперты региона — в интернет-магазине «МегаФона» выросли заказы на наушники и гарнитуры. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился в 1,5 раза, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Алексей Быков, директор «МегаФон Ритейл» на Урале:

— Пермяки всё больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар — наушники и гарнитуры. Мы также ждём увеличения таких заказов к Новому году.

Сотрудники интернет-магазина «МегаФона» на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Чаще всего жители Пермского края заходят за смартфонами. Именно на этот гаджет приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур из аксессуаров в топе защитные стёкла и плёнки.

При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина «МегаФона», в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ.

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», www.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.

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