Таможенный пост в пермском аэропорту за октябрь 33 раза пресёк попытки провезти алкоголь и табак

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Таможенный пост «Аэропорт Пермь» Пермской таможни подвёл промежуточные итоги работы. За девять месяцев 2019 года таможенный пост провёл таможенный контроль в отношении 263 738 человек (в 2018 году — 210 343) , сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Из них приехали в Пермь 129 589 человек (в 2018 году — 102 842), уезжали 134 149 человек (в 2018 году — 107 501).

Пассажиропоток на международных рейсах за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 53 395 человек. Прибыло в пермский аэропорт на 26 747 человек больше, чем в прошлом году, убывших граждан также стало больше на 26 648 человек.

С начала года должностными лицами таможенного поста было возбуждено 164 дела об административных правонарушениях. За этот же период 2018 года было возбуждено 135 дел. Дела возбуждались в основном по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП России ( несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров и (или) вывоз товаров).

Увеличение возбуждаемых дел об административных правонарушениях объясняется изменением законодательства регулирующего правила перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, открытием новых международных авианаправлений.

Игорь Немченко, начальник таможенного поста «Аэропорт Пермь»:

— Только в течение октября 2019 года должностными лицами таможенного поста выявлено 33 случая превышения нормы перемещения алкогольной и табачной продукции, несоблюдения запретов и ограничений. Во всех случаях возбуждены дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России, составлены протоколы изъятия. Товары, которые, как правило, становятся предметами правонарушений, — это табачная и алкогольная продукция, холодное оружие и культурные ценности.