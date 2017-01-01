Пермский край получил оценку качества городской среды

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Минстрой России совместно с ДОМ.РФ и КБ Стрелка представили Индекс качества городской среды на основе данных 2018 года по 1 тыс. 114 городам России.

Оценка города складывалась из анализа шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивался по десятибалльной шкале по шести критериям — безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов, а благоприятной городская среда считалась от 180 и выше баллов.

В целом, Пермский край из 360 максимальных баллов набрал лишь 158,4.

Так, индекс качества Перми был оценен в 153 балла из 360. Жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства были оценены в 29 баллов, социально-досуговая инфраструктуры и прилегающие пространства — 23 балла, общегородское пространство — 25 баллов, а общественно-деловая инфраструктура — 18 баллов.

Городами с благоприятной городской средой из Пермского края стали Березники (189 баллов) баллов, Верещагино (186 баллов) и Оса (192 балла). В Березниках положительно оценили жилье и прилегающие пространства (36 баллов), озелененные пространства (47 баллов) и социально-досуговую инфраструктуру (31 балл), в Верещагино — жилье и прилегающие пространства (30 баллов), озелененные пространства (48 баллов) и общегородское пространство (40 баллов), а в Осе — жилье и прилегающие пространства (30 баллов), озелененные пространства (48 баллов), общественно-деловая инфраструктура (32 балла) и общегородское пространство (32 балла).

Самый наименьший бал получили Александровск (139 балов), Чердынь и Чермоз (по 142 балла).