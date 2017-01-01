В Перми для предпринимателей проведут консультации по переходу с ЕНВД

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С 1 января 2020 года на территории Перми отменят Единый налог на вменённый доход.

Чтобы предпринимателям было проще определиться с оптимальной для их вида деятельности системой налогообложения, уполномоченный по защите прав предпринимателей и администрация Перми организовали налоговые консультации для предпринимателей на тему перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы.

Консультации будут проходить на территории общественных центров Перми по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00. Первые консультации состоятся 7 ноября, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Записаться на консультации можно с 5 ноября по телефонам общественных центров:

1. ОЦ м-на Центрального Дзержинского района: ул. Плеханова, 37; 236-81-80;

2. ОЦ м-на Паркового Дзержинского района: пр.Парковый, 20/2; 224-81-01;

3. ОЦ «Андроновский» Индустриального района: ул. Беляева, 59; 223-62-26, 223-58-95, 223-58-35;

4. ОЦ «Мирный» Индустриального района: ул. Мира, 76; 228-00-92, 228-00-93;

5. ОЦ Кировского района: ул. Шишкина, 3; 282-88-17;

6. ОЦ «Совет» Ленинского района: ул. Борчанинова, 8; 236-36-90;

7. ОЦ м-на Городские Горки Мотовилихинского района: бульвар Гагарина, 58в; 263-43-91;

8. ОЦ м-на Вышка-2 Мотовилихинского района: ул. Гашкова, 41а, 267-11-98;

9. ОЦ м-на Центрального Свердловского района: ул. Героев Хасана, 16; 244-20-50;

10. ОЦ «Краснова» Свердловского района: ул. Солдатова, 36; 242-40-42;

11. ОЦ «Молодёжный» м-на Молодёжного Орджоникидзевского района: ул. Академика Веденеева, 26; 284-53-42, 284-52-40;

12. ОЦ м-на Гайва Орджоникидзевского района: ул. Карбышева, 40; 274-17-86;

13. ОЦ посёлка Новые Ляды: ул. Крылова, 63; 295-85-70.