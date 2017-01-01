В Прикамье ожидаются обильные осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя

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В ближайшие сутки по северным и центральным районам края продолжатся умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, переохлаждённого дождя при температуре, близкой к 0°. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Практически по всей северной половине края может выпасть за сутки 12—20 мм, а на западных склонах Уральских гор — до 25 мм. По южным районам края ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью — переохлаждённого дождя, при температуре от -1 до +2°.

Ночью и утром 6 ноября по северу края ожидается сильный мокрый снег и переохлаждённый дождь, переходящий в дождь (до 10—15 мм). По югу края ожидается умеренный дождь. Днём температура воздуха повсеместно перейдёт через 0°, снежный покров начнёт быстро таять. В Перми снег сойдёт к вечеру 6 ноября.

7 ноября ожидаются сильные осадки по центральным районам края, в том числе в Перми, а также резкие колебания температуры воздуха. По юго-западу края температура может ненадолго повыситься до +8…+9°, в то время как по северу опустится до -5…-10°. Предварительно, в Перми резкое похолодание ожидается в ночь с 7 на 8 ноября.

В итоге в ряде северных и восточных районов края за период 4—7 ноября может выпасть до 50—70 мм осадков в различных фазах. В Перми сильные осадки вероятны 7 ноября.

На севере края потепление 6 ноября будет кратковременным и не приведёт к сходу образовавшегося мощного снежного покрова.