Суд признал законным отзыв разрешения на стройку у «Керамостройсервиса»

Твитнуть Поделиться Поделиться

ООО «Керамостройсервис» проиграл суд минстрою и ДГА в восстановлении разрешения на стройку 31-этажного дома. Суд признал отзыв разрешения у застройщика законным, сообщают в краевом минстрое.

Разрешение на строительство многоквартирного дома с гостиницей на Луначарского, 97 ООО «Керамостройсервис» было выдано в 2014 году. При этом за четыре года застройщик установил на объекте только ограждение и пункт охраны. Несмотря на то что строительство дома даже не начиналось, в 2018 году ДГА продлил девелоперу разрешение на стройку.

— Строительство объектов должно осуществляться в соответствии с градостроительным законодательством. Застройщик должен получить разрешение на стройку, поставить объект под государственный надзор и проходить проверку каждого строительного этапа. Если эти действия не выполняются, это не может называться строительством, — пояснили в ИГСН.

Известно, что жители соседних домов неоднократно обращались в минстрой с жалобами на строительство 31-этажной новостройки в центре Перми. Планировалось, что высотность дома составит 99 м. Кроме того, граждане опасались транспортного коллапса на ул. Луначарского. С этой позицией жители соседних домов выступали в суде в качестве третьих лиц.

— Важно понимать, что разрешение — это документ, который даёт право девелоперу вести строительство объекта. Это право распространяется на определённый срок. В том случае, если стройка не ведётся или объект не стоит на учёте в инспекции, разрешения на строительство объектов продлеваться не будут, и мы будем чётко эту ситуацию отслеживать, — отметил министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров.

Напомним, в 2018 году после продления градостроительным департаментом разрешения на стройку минстрой выдал предписание ДГА с требованием отозвать документ. В результате разрешение было отозвано. Однако после застройщик подал в суд на минстрой и на ДГА с требованием признать данное решение незаконным.

