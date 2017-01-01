Меняется руководство Пермского краеведческого музея Новым директором будет Татьяна Вострикова

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Татьяна Вострикова. Источник фото: permfaces.com

По информации «Нового компаньона», в ближайшие дни Пермскому краеведческому музею предстоит смена руководства.

Нынешний директор Ольга Юдина намерена уйти с должности по личным причинам, это её самостоятельное решение. Планируется, что директором учреждения станет нынешний заместитель директора музея по развитию Татьяна Вострикова, которая на протяжении последних трёх месяцев уже исполняет обязанности директора.

Татьяне Востриковой придётся руководить музеем в один из самых ответственных моментов его истории: отделу природы предстоит переезд на территорию «Завода Шпагина» (уже объявлен конкурс на проект нового здания, скоро будут известны его результаты); а филиалу музея — Архитектурно-этнографическому музею «Хохловка» — предстоит масштабная реконструкция и пополнение коллекции.