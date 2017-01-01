Жителей Прикамья вновь приглашают на съёмки фильма «Сердце Пармы»

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С 1 декабря в Пермском крае продолжатся съемки фильма «Сердце Пармы». Съёмочная группа приглашает жителей края на кастинг.

«Заявку оставляем в Сообщения группы. Указываем возраст, размер одежды, город проживания, контактный номер телефона. Прикрепляете две портретные фотографии (без обработки фотошопа и прочих программ). Актёрам летней сессии, повторять заявки не нужно. Ваши данные все у нас есть. Вы — профессионалы уже, без вас никак», — сообщается в официальной группе съёмочной группы в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что летом в Прикамье стартовал один из самых амбициозных и интригующих проектов российского кино — съёмки полнометражного фильма «Сердце Пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова. Режиссёром фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх»). Релиз фильма назначен на 2020 год.

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