В Перми прошёл PANICOMIX

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Фото: Константин Долгановский

В пермском Дворце молодёжи вновь состоялся фестиваль современной визуальной культуры и комикс-конвенция PANICOMIX. В этот раз фестиваль проходил целых два дня — 2 и 3 ноября.

На мероприятии собрались любители комиксов, аниме и видеоигр. На главной сцене выступили коллективы, танцующие в стиле k-pop cover dance, вокальные исполнители и косплееры.

В рамках фестиваля можно было посетить несколько лекций и мастер-классов. Например, сценарист комиксов, контент-мейкер Даниил Ветлужских прочитал лекцию на тему«Суть комикса: почему так важен сценарий и с чего начать?», художник комиксов, иллюстратор Алексей Горбут показал, как нарисовать в комиксах фигуры движущихся персонажей, а основатель музея роботов-трансформеров Андрей Журавлёв рассказал участникам фестиваля, как появился бренд «Трансформеры».

Ещё гости фестиваля участвовали в турнирах по компьютерным и настольным играм, а также могли приобрести кучу гик-атрибутики и множество разнообразных азиатских сладостей.