Искусство быть разными

В Центральном выставочном зале открылась выставка художников-«наивистов»

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Фото: Татьяна Тоболова

Выставка с длинным названием «Люди должны быть разными. Путешествие» — это проект Музея-усадьбы «Царицыно», который с прошлого года гастролирует по городам России; а команда пермского Центрального выставочного зала добавила в экспозицию существенный местный элемент. Идея проекта — творчество как терапия в самом широком смысле слова: средство от старости, от одиночества, от тоски, а также от многочисленных жизненных невзгод и болезней.

В этом смысле наивное, самодеятельное искусство — самое показательное. Очень многие авторы, чьи работы выставлены в ЦВЗ, начали активно писать картины в зрелые годы — как будто действительно всю жизнь дозревали до творчества. «Наивные художники повторяют биографию Анри Руссо, который долгие годы работал на таможне, а выйдя на пенсию, стал художником», — говорит куратор выставки Юлия Киселёва.

В этих картинах нет амбиций, нет претензий на профессию, а есть чистая радость творчества, стремление выплеснуть на холст всё самое лучшее, что происходит в душе художника и вокруг него. Очень редко в работах «наивистов» появляются трагические или мрачные сюжеты. Практически никогда. Они рисуют как дети: само по себе рисование уже радость, поэтому и картины — сплошной праздник. По словам Юлии Киселёвой, на вопрос, с какого такого перепугу пожилой деревенский житель взял в руки кисти и краски, чаще всего слышится ответ: «Я не мог иначе».

Коллекцию царицынского музея собирал энтузиаст Вадим Помещиков, который сохранил и работы «звёзд» этого жанра, таких как Павел Леонов, Василий Григорьев, Катя Медведева, и совершенно неизвестных авторов, поэтому экспозиция в выставочном зале полна открытий. Выставка делится на несколько тематических зон, посвящённых отдельным сферам, важным для наивных художников, таким как «Родина», «Любовь», «Звери», «Изобилие»... «Любовь» для этих людей непременно супружеская и целомудренная, она — основа правильной и счастливой жизни; «Изобилие» — пышные натюрморты, несущие в себе идею о том, что еды должно быть много, столь важную для людей, в чьей жизни было место голоду; в изображении животных «наивисты» не ограничиваются столь любимыми самодеятельными художниками котиками — здесь множество всевозможных чуд-юд.

Несколько полотен — по-настоящему выдающиеся, настолько, что могли бы стать экспонатами выставки одной картины. Это, прежде всего, «Пробуждение России» Кати Медведевой — трогательно-пафосное и простодушно-образное. Картина посвящена 100-летию со дня рождения Никиты Хрущёва, но поднимает почивающую Россию — красотку в красном платье — почему-то хрупкий отрок, похожий на Пушкина.

Картина Павла Леонова «Пустыне нужны сайгаки» — знаменитая вещь, неоднократно экспонировавшаяся и воспроизведённая в репродукциях, — наилучшим образом иллюстрирует подход «наивистов» к картине мира. Многофигурная композиция организована как плоский ковёр, перспективы нет, нет пространства, равно как и времени: тройка и автобус едут по одной дороге. Пространство, время, законы перспективы — разве это важно? Важен идеал! Мир у Леонова упорядочен и совершенен — в том смысле, в каком существует совершенство для наивного художественного сознания. В этом мире есть всё, что нужно для правильной — читай «счастливой» — жизни: школа, библиотека, интернат, много-много птиц и зверей, и, да, сайгаки, они ведь нужны пустыне! Правда, они обнаруживаются лишь при тщательном осмотре в левом нижнем углу, но это и правильно, потому что картины Леонова как раз и предназначены для долгого и тщательного осмотра.

Достойное дополнение царицынской коллекции — работы пермских художников Анны Аборкиной, Нины Горлановой, Мансура Закирова и Рудольфа Тюрина. С Мансуром Закировым — особая история: он не наивный художник, а вполне профессиональный и работал по этой профессии до тех пор, пока не начал терять зрение. После этого его творчество стало по-настоящему самобытным — ослепнув физически, Закиров прозрел каким-то художническим взором.

Этот феномен очень важен в контексте выставки, которая посвящена в том числе и творчеству инвалидов, ведь её главная тема — «Искусство как терапия». Кураторы из ЦВЗ особое внимание обращают на работы Натальи Жижилевой — молодой женщины из Пермского края, у которой нет рук и ног. Она рисует взяв кисточку в рот, и ни за что не догадаться, что эти работы выполнены не руками. В картинах Натальи — никакой боли и обиды, лишь светлый мир, где ангелы и святые существуют наравне с парниками в мамином огороде, — всё это равно любимо Натальей.

Действительно, с искусством жить гораздо лучше, чем без него.

Про это же — специальный проект ЦВЗ «Друг мой красный мишка»: художники-инвалиды в возрасте от девяти до 80 лет рисовали свои желания, а игрушечный красный медведь выступал в качестве Санта-Клауса, к которому эти желания были обращены.

Есть и другие аспекты искусства как терапии: не обязательно творить самим, можно воспринимать искусство, и это тоже лечит. Сразу после открытия выставки в ЦВЗ прошёл круглый стол, посвящённый инклюзивному музею, где генеральный директор «Царицына» Елизавета Фокина и её пермские коллеги поделились опытом создания общедоступной музейной среды. Выступавшие справедливо напоминали, что все люди в то или иное время являются субъектами с особыми потребностями, например, если намерены посетить музей с ребёнком в коляске или если находятся в чужой стране и не знают языка.

Елизавета Фокина, рассказывая об инклюзивных уроках для детей-инвалидов, организованных музеем, и о спектаклях для детей ползункового возраста, говорила также об «обратной инклюзии» — необходимости работать не только с посетителями с особыми потребностями, но и с персоналом, который должен включаться в реальность таких посетителей.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и сотрудница галереи Ольга Гусева рассказывали о проекте «Музей ощущений» для слабовидящих посетителей, в который включены тактильные экспонаты, этикетки на шрифте Брайля и адаптация для незрячих музейного сайта, а также об экскурсиях для слабослышащих — с сурдопереводом. Сурдопереводчиков пришлось специально обучать искусствоведческим терминам.

Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева рассказала об «Инклюзивной интервенции» — сотрудничестве художников Петра Стабровского и Елены Рэмбо со слабовидящими и слабослышащими людьми, в результате которого появились новые художественные объекты. Проект музея выставка «Графика по Брайлю» куратора Анны Суворовой стал лауреатом премии «Серебряный лучник», а проект «Общий двор», реализованный в рамках программы работы с пожилыми людьми «Музей без возраста», — лауреатом премии им. Сергея Курёхина. Ежегодно в PERMM проходит «Неделя инклюзии», где непременно принимает участие инклюзивный театр «Пространство любви».

Центральный выставочный зал готов присоединиться к этому движению. С 7 по 10 ноября здесь пройдёт фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Люди должны быть разными. Путешествие» Фото: Татьяна Тоболова