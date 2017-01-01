В Перми украсили ретротрамвай и ретротроллейбус

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Фото: Администрация Перми

В честь празднования 90-летия трамвайного движения ретротрамвай и ретротроллейбус, стоящие у здания МУП «Пермгорэлектротранс», оформили светящимися гирляндами. Об этом сообщают в «Пермгорэлектротрансе».

Увидеть мерцание огней красочно оформленных экспонатов музея электротранспорта можно по адресу ул. Уральская, 108а. Подсветка включается в вечернее время и работает до наступления светлого времени суток.

Напомним, 7 ноября пермский трамвай отметит свой юбилей. В честь этого МУП «Пермгорэлектротранс» запланировало ряд праздничных мероприятий, приуроченных к круглой дате. Например, по трамвайному маршруту №4 курсирует вагон, раскрашенный детьми в рамках акции «Раскрась трамвай», проведённой предприятием в сентябре. В октябре в трамвайном вагоне №580, следующем по маршруту №11, открылась выставка работ участников детского конкурса рисунков «90 лет пермскому трамваю».

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