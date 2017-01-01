За несанкционированные свалки прокуратурой вынесено представление мэру Перми

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Прокуратура Перми выявила нарушения благоустройства города и вынесла представление главе Перми Дмитрию Самойлову. Нарушения выявлены в ходе объезда Ленинского, Кировского, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского и Орджоникидзевского районов Перми, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Проверка показала, что во всех районах имеются несанкционированные свалки, в том числе около гаражей. Зафиксировано ненадлежащее содержание мест накопления отходов, в том числе на муниципальных контейнерных площадках: места накопления отходов в ежедневном режиме не убираются, контейнеры переполнены, крупногабаритный мусор не вывозится, складируется не на площадках, а рядом с ними, ограждения, контейнеры повреждены. Также установлены факты захламления земельных участков строительным мусором, что нарушает правила благоустройства территории города и права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.

Наличие ненадлежащим образом содержащихся площадок накопления отходов, несанкционированные свалки являются кормовой базой для бесхозяйных животных, численность которых на территории города превышает 4 тыс. особей.