В Пермском крае незаконно вырубили лес на сумму свыше 11 млн рублей

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Как сообщается на сайте главного управления МВД России по Пермскому краю, бывший заместитель директора лесничества и руководитель лесозаготовительной организации превысили объемы, указанные в декларации, заготовки ели, пихты и осины в защитных лесах вблизи деревни Прудки.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила более 11 млн рублей. Мужчины были признаны виновными в совершении уголовного преступления, по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Бывший директор лесничества приговорен к 2 годам 6 месяцам, а руководитель лесозаготовительной организации — 1 году 6 месяцам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд каждому назначил лишение права заниматься деятельностью в сфере лесопользования сроком на 2 года и штраф 300 тысяч рублей.