В Пермском крае настанет «Ночь искусств»

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Пермь и другие города региона 3 ноября погрузятся в «Ночь искусств». На более чем 132 площадках пройдут более 400 арт-событий.

«Главная тема акции состоит в том, что искусство объединяет. Оно объединяет людей и делает нашу жизнь интересней. В «Ночь искусств» каждому даётся возможность совершить одну из самых интересных прогулок в году», — заметил на пресс-конференции, посвящённой «Ночи…», министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. По его словам, акция проходит в нашем регионе с 2013 года. В первый раз число посетителей событий «Ночи искусств» составило 2 тыс. человек. В прошлом году площадки акции посетили более 25 тыс. горожан. А в этом году ожидается наплыв из более 30 тыс. посетителей.

Специально для «Ночи искусств» создан сайт , на котором можно составить свой собственный маршрут, объединяющий площадки по принципу их расположения или события по темам.

«Ночь…» обещает быть особенно богатой музыкальными событиями. К акции присоединится фестиваль органной музыки, который проходит в эти дни в Пермской краевой филармонии. В 18:00 в Органном зале можно будет услышать дуэт органа и японской бамбуковой флейты сякухати. А в 21:00 этническую тему продолжит программа «Песни суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга и певицы из Финляндии Юлии Ковригиной-Фамба. «Мы рады, что на «Ночи искусств» нам удастся познакомить слушателей с музыкальными традициями разных стран», — заметила ведущий музыковед Пермской краевой филармонии Екатерина Каленюк.

Продолжить слушать этническую музыку можно будет в Кудымкаре, где ансамбль «Шондiбан» исполнит коми-пермяцкие песни, и в Березниках, где на фестивале «Большой городской Самайн» можно будет услышать ирландскую и кельтскую музыку.

В «Ночь искусств» можно будет отправиться и за новым театральным опытом. При этом не только в большие театры, но и в независимые. Так, в Доме актёра юные воспитанники студии «Оперение» покажут спектакль-концерт «Мой плейлист». В ДК «Искра» труппа авторского театра «Белая овца» покажет гоголевскую «Женитьбу». На «Часовом заводе» разыграется спектакль «Эпистолярный роман» в сопровождении рояля. А в театре «Балет Евгения Панфилова» можно будет не только увидеть танцевальный перформанс под живую музыку, но и поучаствовать в нём.

Присоединится к «Ночи искусств» и Высшая школа экономики, которая станет площадкой для изучения разных граней темы пространства. На лекциях и мастер-классах в «Вышке» участники акции узнают, как познакомиться с национальными сообществами, культурами, ремёслами и почувствовать территорию Пермского края. Кроме того, пройдёт показ фильма Варвары Кальпиди «Грибушин» об истории предпринимательства в Перми.

С каждым годом к «Ночи искусств» присоединяются всё больше частных площадок. В этом году их пятнадцать. Они подготовили для зрителей занимательные мастер-классы. Так, например, чайная-кондитерская «Грибушин» проведёт мастер-класс, посвящённый красному чаю, в йога-студии «Кора» можно будет потренироваться делать асаны в темноте, в Музее истории соли предложат порисовать солью, а в посёлке Красный Ясыл обучат азам камнерезного искусства.

В «Ночи музеев» в этом году участвуют 95 региональных населённых пунктов. Больше всего событий пройдёт в Березниках, в Усолье, в Красновишерском и Чусовском районах. В частности, в Чусовском районе пройдут более 40 событий. «Мы участвуем в акции во второй раз. В этом году она пройдёт у нас под девизом «Не сиди дома, иди на культурную прогулку». События «Ночи искусств» пройдут в Чусовом, где будут работать бесплатные автобусы, в сельских библиотеках и домах культуры, в мемориальном музее «Пермь-36», — сообщил начальник управления по культуре, молодёжной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края Дмитрий Акинфиев.

Кроме того, в Этнографическом парке истории реки Чусовой в «Ночь искусств» состоится открытие нового выставочного проекта «Сказание о Ермаке Тимофеевиче. История приращения земель Российских», который позволит с помощью современных экспозиционных технологий, познакомиться с художественной интерпретацией похода Ермака.

Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.