На следующей неделе в Пермь приедет Владислав Третьяк

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В Перми 8 ноября состоится турнир по хоккею «Кубок Владислава Третьяка», в котором примут участие юношеские команды из Перми и Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта Пермского края.

Почетным гостем станет легендарный хоккеист и президент Федерации хоккея России — Владислав Третьяк. Он встретится с юными хоккеистами, болельщиками, проведет пресс-конференцию, а также посетит матч регулярного чемпионата НМХЛ, в котором молодежная сборная Пермского края «АК59» будет принимать команду «Карелия».