Вынесен приговор березниковцу, похитившему деньги со счетов с помощью дубликатов сим-карт

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В Кунгуре суд огласил приговор 21-летнему березниковцу. Он признан виновным в краже денежных средств с банковских счетов, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В прошлом году в Кунгурский отдел полиции обратились двое местных жителей. Они заявили, что с их банковских счетов незаконно списаны денежные средства в суммах 190 тыс. и 33 тыс. руб.

Следствием установлено, что молодой человек обратился в салон сотовой связи в Березниках с просьбой выдать ему дубликаты двух сим-карт. Для придания законности своим действиям он привел огромное количество доводов. Сотрудники салона в нарушение должностных инструкций пошли ему навстречу и выдали дубликаты, а оригиналы заблокировали. Таким образом, злоумышленник получил доступ к привязанным к абонентским номерам электронным счетам двух жителей Кунгура.

Далее под видом законного владельца банковских счетов молодой человек приобрёл биткоины, чтобы труднее было отследить движение денежных средств. Впоследствии он обналичил криптовалюту и воспользовался ею по своему усмотрению. Однако сотрудники полиции раскрыли преступную схему дистанционного хищения березниковца и собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую его вину.

В ходе следствия злоумышленник возместил потерпевшим причинённый материальный ущерб в полном объёме.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в сумме 120 тыс. руб.

В отношении сотрудников салона сотовой связи материалы выделены в отдельное производство, проводится проверка.