В эти выходные будет закрыто движение общественного транспорта на Героев Хасана

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 00:00 2 ноября до 5:00 4 ноября подрядчик будет строить участки канализации и водопровода, пересекающие улицу, в связи с чем движение общественного транспорта будет изменено. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Перми.

Так, маршрут автобусов №19 «Ипподром — микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи — микрорайон Костарево» будет организован из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Маршрут №4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская — микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с остановкой на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.