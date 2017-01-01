Генеральный директор строительной компании осуждён за хищение у дольщиков 76 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Бывший генеральный директор ООО «Технострой», которое занималось строительством многоквартирного жилого дома в Кизеле на ул. Пролетарской, 43, присвоил денежные средства дольщиков. В итоге более 100 граждан не получили причитающиеся жилые помещения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В период с октября 2010 года по декабрь 2013 года экс-руководитель заключал от имени общества договоры на участие в долевом строительстве. Жильё, которое строила организация, предназначалось для граждан, которые проживают в домах, пострадавших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского муниципального района. Не достроив половину жилого комплекса, подсудимый похитил перечисленные районной администрацией ООО «Технострой» деньги и направил их на счета организаций, зарегистрированных на подставных учредителей.

Суд признал экс-руководителя ООО «Технострой» виновным в совершение преступления — присвоения имущества в особо крупном размере — и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу 400 тыс. руб. в доход государства, а также он обязан возместить ущерб.