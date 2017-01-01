Готов проект нового здания для пермской полиции

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До 10 ноября проект нового здания представят губернатору, сообщает начальник ГУ МВД Пермского края Михаил Давыдов.

Напомним, ранее сообщалось, что Главное управление МВД переедет из здания, известного как «Башня смерти», на Комсомольской площади. Площадка для строительства нового здания краевой полиции определена: его построят на участке Товарного двора в районе ДКЖ. Сейчас готова проектно-сметная документация, но стоит вопрос с финансированием — из краевого бюджета невозможно выделить такой объём средств. Как вариант рассматривается включение проекта в федеральную программу.

Что будет в «Башне смерти» после переезда краевой полиции, пока не известно. Ранее губернатор Прикамья предлагал перевести туда государственные ведомства, которые арендуют коммерческие помещения.