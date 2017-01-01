Пермская Высшая школа экономики вошла в российский топ рейтинга по качеству приёма абитуриентов

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Среди 829 вузов России НИУ ВШЭ — Пермь — единственный вуз в Пермском крае, который входит в топ-25 по качеству бюджетного приёма и в топ-25 по качеству платного приёма, занимая 16-е место. Такие данные исследования приводят НИУ ВШЭ и Яндекса при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора.

Из Пермского края в мониторинг попали 12 вузов. Так, средний балл ЕГЭ ребят, поступивших на бюджет в НИУ ВШЭ — Пермь в этом году, составил 83,4 балла (в прошлом году — 82,6). Второе место по качеству бюджетного приёма — за Пермским филиалом РАНХиГС — 74,8 балла (в 2018 году — 74,6), третье место занимает Пермский государственный национальный исследовательский университет — 74,2 балла (в 2018 году — 73,4).

По качеству платного приёма из пермских вузов в тройку вошли НИУ ВШЭ — Пермь — 72,6 балла, Пермский национальный исследовательский политехнический университет — 63,4 балла, и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет — 63,1 балла.

Исследования показали, что средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Пермского края, составил 70,1 балла, что на 1,1 балла больше, чем в прошлом году, а средний балл платного приёма в крае в этом году достиг 62,7 (в среднем по России — 63,5).

Общая картина по России такова: средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы, как на бюджетные, так и на платные места, вырос по сравнению с 2018 годом. По бюджетному приёму средний балл поднялся на 1,3 пункта (с 68,7 до 70 балла), а по платному приёму — на 1,2 пункта (с 62,3 до 63,5 балла).