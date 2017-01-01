Очёрский суд отказал в пересчёте голосов экс-кандидату от «Единой России»

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Фото: Константин Долгановский

Антон Смагин, выдвинутый местным отделением партии «Единая Россия» по округу №1 на выборах в Очёрскую гордуму, пытался обжаловать итоги голосования на одном из трёх избирательных участков, предполагая возможный вброс 344 голосов избирателей.

Кстати, именно на спорном участке (№2603) Смагин одержал победу. Кандидат присутствовал на данном УИКе вместе со своим представителем в течение дня голосования и был при подсчёте голосов. После подведения итогов и в ходе голосования ни кандидат, ни его представители жалобы и обращения в комиссии не подавали, с результатами подсчёта они были согласны. Смагин занял четвёртое место в своём округе.

Интересно, что с иском в суд он вышел спустя месяц после подведения итогов выборов.

Очёрский районный суд 31 октября отказал в удовлетворении иска, подтвердив, что голоса были подсчитаны верно.