Девять из десяти Законодательному собранию рекомендовали кандидатов на премию в сфере культуры

Комиссия под председательством вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова обсудила и утвердила кандидатов в лауреаты премии в сфере культуры и искусства Пермского края. Из 10 премий, разделённых на семь номинаций, комиссия утвердила только девять в четырёх номинациях.

Такова «конъюнктура» нынешнего культурного сезона. Среди лауреатов не оказалось ни писателей, ни спектаклей академических театров, ни, соответственно, артистов этих театров. Единственная книга художественной прозы, представленная на рассмотрение, набрала самый низкий балл среди всех кандидатов. Вообще, количество номинантов было рекордно маленьким — всего 16 заявок, и у комиссии был не такой уж богатый выбор.

Причина — не слабость творческой среды Пермского края, а, скорее, недостатки системы номинирования. Так, известно, что в прошедшем году пермские писатели активно и успешно публиковались, в том числе в центральных издательствах, однако Союз писателей упорно предлагает на премию своих авторов, в том числе очень слабых. Наверное, ответственным за премию стоило бы привлекать более широкий круг номинаторов.

Поскольку одна из премий осталась невостребованной, экспертную группу собирали неоднократно с предложением рассмотреть возможного десятого лауреата, однако эксперты остались непреклонными: награждение слабых кандидатов негативно скажется на престиже премии.

Зато у правительственной комиссии работа экспертов не вызвала больших вопросов: голосовали быстро и преимущественно единогласно.

В номинации «Новый творческий продукт и произведение искусства» предложены кандидатуры:

постановочная группа Пермского ТЮЗа в составе: Михаил Скоморохов, Ирэна Ярутис, Илья Губин, Ольга Тихомирова, Наталья Наумова — за спектакль «Сказки про Ёжика в тумане»;

композитор Никита Широков — за симфонию I will give them an everlasting name («Дам им вечное имя», Книга пророка Исаии, 56:5), посвящённую жертвам холокоста.

В номинации «Уникальный творческий проект в различных видах искусства и творчества»:

ООО «Ханжонков фильм», Центральный выставочный зал и режиссёр Дмитрий Заболотских — за спектакль «Техника — молодёжи»;

постановочная группа театра «Карабаска» в составе Андрея Тетюрина и Натальи Красильниковой — за спектакль «Прошу разрешения на жизнь».

В номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия»:

творческая группа Пермского театра оперы и балета в составе: Андрей Борисов, Людмила Деменева, Олег Иванов, Антон Токман — за проект «Легенды Пермского театра»;

авторский коллектив Пермского дома народного творчества «Губерния» в составе Татьяны Санниковой и Натальи Кожановой — за проект «Расписная суббота»;

авторский коллектив в составе Веры Мехоношиной и Марины Белавиной и инициативная группа: Надежда Боталова, Надежда Гроо, Вероника Казанцева, Надежда Мусатова, Алексей Мусатов — за этномузыкальный проект «Виль шы» («Новый звук»);

скульптор-керамист, народный мастер Иван Канюков — за персональную выставку «Ловья сёй» («Живая глина»).

В номинации «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края»:

авторский коллектив Пермского отделения Союза театральных деятелей в составе Софьи Ляпустиной и Галины Куличкиной — за книгу «Перекличка театральных эпох Прикамья».

Награждение состоится 6 декабря — после утверждения списка лауреатов Законодательным собранием Пермского края.