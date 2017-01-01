В Перми открылась первая в регионе библиотека нового поколения

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми 31 октября после ремонта открылась муниципальная библиотека № 8 им. Н. А. Островского. Благодаря проведённому ремонту и приобретённому современному оборудованию она начинает работу в новом формате — как многофункциональное учреждение нового поколения. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края

В ходе ремонта в библиотеке №8 были отреставрированы читальные залы, приобретены новая мебель и современное оборудование, появились комфортные зоны для работы, отдыха и общения, подключён интернет и обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих учреждений культуры страны. Пользователям библиотеки будут доступны новые сервисы: компьютерное моделирование и распечатка на 3D-принтере, возможность пользоваться очками дополненной реальности, не только позволяющими с головой погрузиться в VR-игры или же в просмотр 3D-фильмов, но и способными оказать большую помощь в самообразовании, получении дополнительных образовательных компетенций.

«Открытие модельных муниципальных библиотек в Пермском крае в рамках осуществления национального проекта является новым этапом модернизации в библиотечном мире региона. Уверена, что для жителей города Перми библиотека станет коммуникационным и культурным центром, где они смогут получить возможности для интеллектуального и творческого развития», — отметила в своём послании заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Как утверждают сотрудники культурного учреждения, теперь библиотека — это не просто место, где можно взять книги, это культурно-просветительский центр, который даёт своим посетителям возможность выбирать различные виды интеллектуального досуга: фестивали, лекции, мастер-классы, учебные курсы, встречи с писателями, художниками, музыкантами.

Уже через неделю в Перми откроется вторая библиотека нового поколения — имени Л. Н. Толстого.

Напомним, что были объявлены победители всероссийского конкурса на создание модельных библиотек в 2020 году. Среди них и три библиотеки из Пермского края: библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская.

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